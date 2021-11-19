В Екатеринбурге из дома на улице 8 Марта ночью эвакуировали 60 человек

Установлено, что пожар произошёл в квартире на втором этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 19 ноября пожар произошёл в 16-этажном доме на ул. 8 Марта. Спасатели эвакуировали более 60 человек, 21 жилец был спасён звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств.

Сообщение о возгорании в доме Чкаловского района поступило в диспетчерскую в 1:43. На место происшествия выезжали 23 спасателя на семи спецмашинах. Установлено, что пожар произошёл в квартире на втором этаже.

"На площади 10 кв. м оказалось повреждено домашнее имущество в квартире. В 2:20 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 3:44. После этого жильцы смогли вернуться в свои квартиры", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.