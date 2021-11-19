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Общество / Происшествия
19 ноября 2021, 10:56

Пенсионер погиб при пожаре в многоэтажке Екатеринбурга

Пожарная машина

По имеюшимся данным, смерть пенсионера наступила в результате отравления продуктами горения. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге при пожаре в 16-этажном доме на 8 Марта погиб 75-летний пенсионер. Началась доследственная проверка.

Тело мужчины нашли в одной из квартир в ходе тушения пожара. В МЧС сообщили, что на площади 10 кв. м горело домашнее имущество в квартире на втором этаже многоэтажки.

"Предварительно установлено, что погибшим является 75-летний пенсионер. По имеюшимся данным, его смерть наступила в результате отравления продуктами горения. Для определения точной причины смерти гражданина и причины возгорания проводятся соответствующие экспертизы", - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Добавим, что по сообщению о гибели мужчины на место происшествия выезжала таже следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, что возгорание в доме Чкаловского района произошло в ночь на 19 ноября. Спасатели эвакуировали более 60 человек. Жильцы смогли вернуться в свои квартиры после проливки и разборки сотрудниками МЧС сгоревших конструкций, около 4:00.

Областная газета Свердловской области

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