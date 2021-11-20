В Свердловской области двое детей погибли в пожаре

Сгоревшая квартира располагалась в деревянном доме на две семьи. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области при пожаре погибли двое детей. Следственные органы возбудили уголовное дело, прокуратура организовала проверку.

Пожар произошёл в квартире дома по улице Красноармейская в селе Таборы. По версии следствия, вечером 19 ноября в жилище находилась женщина и трое её малолетних детей. В квартире топилась печь. Спустя некоторое время, когда члены семьи легли спать, начался пожар с сильным задымлением. Женщина успела выйти на улицу с одной из дочерей. Она пыталась вернуться в горящую квартиру, но не смогла из-за едкого дыма. В дальнейшем прибыли пожарные. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Свердловской области.

"При тушении возгорания были обнаружены две погибших девочки в возрасте 3 и 10 лет. По предварительной информации, они скончались от отравления окисью углерода. Пожар мог возникнуть из-за наличия в дымоходе трубы большой щели, из которой, предположительно могла вылететь искра и произойти возгорание", - говорится в сообщении ведомства.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, для определения точных причин смерти детей и возникшего пожара проводятся судебные экспертизы.

Прокуратура Таборинского района организовала проверку. Прокурор Таборинского района Василий Тафинцев выехал на место происшествия для координации сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

"Семья, о которой идёт речь, имеет на иждивении пятерых несовершеннолетних детей: Ксению, 2004 г.р., Анатолия, 2005 г.р., Дарью, 2011 г.р., Софью, 2013 г.р. и Александру, 2018 г.р. Все они жили в трёхкомнатной квартире. Мама работает уборщицей в школе", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также уточнил, что женщина (1985 г.р.) дважды судима по ч.1 ст. 116 УК РФ (побои) и неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). По этой причине она состоит на учёт в ПДН.

Отей детей (1979 г.р.) работает вахтовым методом. Он также неоднократно раз судим: один раз за мошенничество, дважды за кражи, один раз за угон транспорта, четыре раза - за побои. Мужчина состоял на учёте в службе участковых уполномоченных. Во время происшествия он находился в деревне Торомка на работе. Его дочь Ксения и сын Анатолий были на учёбе в образовательных учреждениях с постоянным пребыванием.

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