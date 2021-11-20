В Екатеринбурге ночью на площади 1300 "квадратов" горел цех деревообработки

Пожарные работали ночью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью полыхал цех деревообработки. Площадь пожара составила 1 300 квадратных метров.

Сообщение о возгорании на ул. Бурильщиков поступило 20 ноября в 00:37. Прибывшие на место пожарные установили, что горит цех деревообработки. Сильный ветер и большая горючая нагрузка способствовала быстрому распространению огня. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара был развёрнут пункт штаб пожаротушения. В 02:48 пожарные локализовали огонь.

"Для бесперебойной подачи воды к месту пожара были проложены 3 магистральных линий общей протяженностью 1080 метров. Для мониторинга обстановки на мете пожара применялся беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении ведомства.

В 3:53 огнеборцы ликвидировали открытое горение. По последним данным, в тушении пожара участвовало 63 человека, 20 единиц техники. Пострадавших и погибших не было.

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