В Кировграде владелец собаки заплатит семье покусанного ребёнка 30 тысяч рублей

Случаи с нападением собак без намордников на детей нередко случаются в Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Кировградский городской суд обязал владельца собаки выплатить в пользу покусанного ребёнка 30 тысяч рублей. 10-летний ребёнок получил рваные раны волосистой части головы. Ему было наложено несколько швов, после чего несовершеннолетний проходил амбулаторное лечение.

Инцидент произошёл 27 июля в пос. Нейво-Рудянка г. Кировграда. На ребёнка во время прогулки напала собака, которая принадлежит местному жителю 1956 года рождения, однако в тот момент выгуливались посторонним лицом и без намордника. Установлено, что подобное нападение эта собака совершает не впервые, однако хозяин никаких мер не предпринимает. Возмещать причинённый вред в добровольном порядке он не стал.

В связи с тем, что ребёнку были причинены физические и нравственные страдания, прокурор Кировграда направил исковое заявление о взыскании в пользу семьи пострадавшего компенсации. Кировградский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры частично, взыскав с владельца собаки в пользу ребёнка 30 тысяч рублей. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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