В центре Челябинска обнаружили срез столба с зашкаливающим радиационным фоном

Радиоактивный участок нашёл один из жителей Челябинска, у которого сработал в кармане дозиметр. Фото: Facebook Андрея Ожаровского.

В центре Челябинска, возле автоцентра по адресу ул. Труда, 22, нашли очаг радиоактивного гамма-излучения интенсивностью около 4 000 микрорентген в час - это в 100 раз больше естественного радиационного фон. Источником такого излучения стал срез столба на тротуаре.

Информация о находке появилась в Facebook у инженера-физика, публициста и бывшего сотрудника Института атомной энергии имени И. В. Курчатова Андрея Ожаровского.

"Спил радиоактивного столба в Челябинске (Труда 22). 40 мкЗв/ч=4000 мкР/ч. Позвонил 112. Жду МЧС", - написал Ожаровский на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook Андрея Ожаровского

Как отметил инженер в комментариях, радиационный участок нашёл один из жителей Челябинска, у которого сработал в кармане дозиметр. Место "радиационной аномалии" обследовали специалисты МЧС и службы радиационной безопасности.

По мнению Андрея Ожаровского, труба, из которой была сделана опора рекламного баннера, когда-то использовалась в нефтяной промышленности, так как нефть содержит природные радиоактивные элементы, например, уран, радий и торий.