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Общество / Происшествия
23 ноября 2021, 11:51

В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибли 45 человек

В Болгарии автобус с туристами попал в ДТП и загорелся. В результате погибло 45 человек.

Происшествие случилось в ночь на 23 ноября на автомагистрали "Струма". В числе погибших - 12 детей. Всего в автобусе находилось 52 человека. Об этом сообщает ТАСС.

Семь человек были доставлены в больницу. Движение в обе стороны на участке трассы было остановлено.

"Окончательно о числе погибших можно будет говорить после детального осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, не исключено, что их может быть больше", - сказал директор национальной следственной службы Борислав Сарафов.

Он также добавил, что для установления личностей погибших будут взять пробы ДНК. Сейчас рассматривается две версии произошедшего - ошибка водителя или внезапная техническая неисправность.

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Областная газета Свердловской области

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