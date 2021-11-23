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Общество / Происшествия
23 ноября 2021, 12:14

В Екатеринбурге поймали дебошира, разбившего окно троллейбуса топором

топор

В день инцидента житель Заречного достал из пакета топор, разбил им окно троллейбуса и скрылся.Ф ото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскали и задержали гражданина, устроившего дебош в троллейбусе. Нарушитель - 21-летний житель Заречного - доставлен в дежурную часть.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, конфликт между контролёром и пассажиром троллейбуса №11 произошёл вечером 19 ноября. Нетрезвый молодой человек ударил 51-летнего работника ТТУ, причинив ему травму носа.

Водитель общественного транспорта вызвал полицию и заблокировал двери троллейбуса. Тогда житель Заречного, работающий в Екатеринбурге электромонтажником, достал из пакета топор, разбил им окно троллейбуса и скрылся. Никто из пассажиров не пострадал.

После задержания нарушитель признал, что был не трезв и вёл себя неадекватно. Проверка по факту его противоправных действий продолжается. В ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Областная газета Свердловской области

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