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23 ноября 2021, 15:40

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью 45 пассажиров автобуса в Болгарии

Авария

Происшествие случилось в ночь на 23 ноября на автомагистрали "Струма", вблизи Софии. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале DW News.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Республики Северная Македония Стево Пендаровскому в связи с гибелью северомакедонских туристов в Болгарии. Страшное ДТП с автобусом унесло жизни не менее 45 человек.

Текст телеграммы с соболезнованиями опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан вашей страны, в том числе детей и подростков, в результате дорожно-транспортного происшествия в Болгарии", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим.

Происшествие случилось в ночь на 23 ноября на автомагистрали "Струма", вблизи Софии. В числе погибших - 12 детей. Всего в автобусе находилось 52 человека. Семь человек были доставлены в больницу. Сейчас рассматривается две версии произошедшего - ошибка водителя или внезапная техническая неисправность.

Областная газета Свердловской области

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