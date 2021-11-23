В Казани ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу

Сотрудники ФСБ изъяли у подростка пневматическую винтовку и средства связи с запросами о переделке пневматики в боевое оружие. Фото: Александр Исаков

Сотрудники ФСБ России задержали в Казани подростка. Он готовил вооружённое нападение на школу.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", - цитирует агентство сообщение ведомства.

По адресу проживания подростка были изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое" и материалы о вооружённых нападениях на образовательные учреждения.

Напомним, в Казани уже происходила вооружённая атака на школу. В этом году 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина.