В Казани ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу

Сотрудники ФСБ России задержали в Казани подростка. Он готовил вооружённое нападение на школу.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", - цитирует агентство сообщение ведомства.
По адресу проживания подростка были изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, "содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое" и материалы о вооружённых нападениях на образовательные учреждения.
Напомним, в Казани уже происходила вооружённая атака на школу. В этом году 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, одна учительница и ещё одна женщина.
Подобные трагические инциденты в образовательных учреждениях, к сожалению, не редкость.
17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков открыл огонь в Керченском политехническом колледже. Тогда его жертвами стали 20 человек, ещё около 50 пострадали.
20 сентября 2021 года произошла стрельба в Перми в госуниверситете. 18-летний Тимур Бекмансуров проник на территорию кампуса Пермского университета с огнестрельным оружием и открыл стрельбу на улице. Затем продолжил стрелять в корпусе университета. Тогда шесть человек погибли, 28 пострадали. Сейчас убийца арестован.