Грузовик въехал в забор жилого дома в свердловской деревне

Прокуратура даст оценку соблюдению требований жилищного законодательства. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Прокуратура Каменского района проконтролирует проведение доследственной проверки по факту ДТП, где из-за наезда грузовика серьёзно повреждён забор частного жилого дома. В доме проживают пять человек, двое из них - несовершеннолетние. На момент происшествия в доме никого не было.

По предварительной информации, сегодня, 25 ноября, грузовой автомобиль съехал с дороги и совершил наезд на частный жилой дом по улице Калинина в деревне Малое Белоносова Каменского района. За рулём автомобиля "Скания" был мужчина 1976 года рождения, он ехал со стороны села Покровское в сторону Каменска-Уральского.

В результате ДТП оказались повреждены забор и надворные постройки дома, произошёл обрыв проводов электроэнергии. По информации скорой медицинской помощи, пострадавших нет. Грузовик получил механические повреждения.

"Водитель грузового автомобиля пояснил, что перед пешеходным переходом он снизил скорость, и в это время машину занесло вправо. Зацепив обочину, "Сканию" повело влево, после чего большегруз выехал за пределы проезжей части наехал на жилой дом. В кузове грузового автомобиля находилась стальная стружка, направлялся из Перми в Каменск-Уральский", - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На место происшествия выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев. Прокуратура даст оценку соблюдению требований жилищного законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.