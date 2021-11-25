В Екатеринбурге будут судить мужчину, повредившего банкомат

Деньги мужчинам забрать не удалось, но они причинили значительный материальный ущерб банку на сумму свыше одного миллиона рублей. Фото: Галина Соловьёва

В Ленинский районный суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который вступил в преступный сговор и с помощью взрывчатого устройства повредил банкомат в Екатеринбурге по улице Блюхера. В результате злоумышленник причинил банку материальный ущерб на сумму свыше одного млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемые изготовили самодельное взрывчатое устройство, взорвали банкомат и повредили его корпус. На тот момент в банке уже не было сотрудников.

Злоумышленникам не удалось похитить денежные средства, так как кассеты не повредились. Деньги мужчинам забрать не удалось, но они причинили значительный материальный ущерб банку на сумму свыше одного миллиона рублей.

29-летний екатеринбуржец обвиняется в преступлениях по части 3 статьи 30, пункта «б» части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), части 2 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Материалы в отношении второго злоумышленника - неустановленного в ходе предварительного следствия лица - выделены в отдельное производство.