Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Кузбассе шахтёров

Поисково-спасательная операция на шахте приостановлена. Фото: администрация правительства Кузбасса.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям шахтёров, погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. На данный момент известно об 11 жертвах.

Глава государства поручил вылететь в Кузбасс врио главы МЧС Александру Чуприяну и руководителю Ростехнадзора Александру Трембицкому. В свою очередь губернатору региона Сергею Цивилёву поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим. "В течение дня Президент продолжит получать доклады по теме", - информирует пресс-служба Кремля.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, на шахте "Листвяжная" на глубине 250 метров произошло задымление. В момент ЧП в шахте находилось около 300 горнорабочих. По состоянию на 16:00 (по уральскому времени), на поверхность вывели 239 человек. В шахте остаются 46 человек, известно о гибели 11 граждан. В больницы обратились 60 пострадавших.

Также по последним данным, поисково-спасательная операция на шахте приостановлена. Сергей Цивилёв сообщил, что на месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода - свыше 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня.