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25 ноября 2021, 18:15

В Кузбассе объявлен трёхдневный траур по погибшим на шахте "Листвяжная"

траур

С пятницы по воскресенье включительно в регионе отменят все развлекательные мероприятия и передачи. Фото: Галина Соловьёва.

В Кузбассе объявлен траур по погибшим на шахте "Листвяжна". Он продлится три дня – 26, 27 и 28 ноября.

В указанные дни на всей территории региона будут приспущены государственные флаги России, флаги Кузбасса и муниципалитетов. Также в этот период планируется отменить все развлекательные мероприятия и передачи, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

"Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает всё возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших", – отметил глава региона Сергей Цивилёв.

Напомним, в шахте "Листвяжная" на глубине 250 метров произошло задымление. В момент ЧП в шахте находилось около 300 горнорабочих. По состоянию на 16:00 (по уральскому времени), на поверхность вывели 239 человек. Известно об 11 жертвах. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших. К нему присоединился премьер-министр Михаил Мишустин: "Глубоко потрясён случившимся. Это – большое горе для людей, для региона, для всех нас".

"Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность и для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей", - передаёт ТАСС слова Российского лидера, сказанные во время переговоров в Сочи с президентом Сербии Александаром Вучичем. Напомним, по состоянию на 16:00 (по уральскому времени) в шахте остаются 46 человек.

Областная газета Свердловской области

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