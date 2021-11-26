Погибших на шахте "Листвяжная" горноспасателей наградят орденами Мужества. Список

Известно, что один из считавшихся погибшим шахтёров найден живым. Фото: администрации правительства Кузбасса.

Погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области горноспасателей посмертно наградят Орденами мужества. В списке шесть имён.

Перечень опубликован на сайте МЧС России и выглядит следующим образом:

Алексей Рылов – командир отделения ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 55 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и двое детей.

– командир отделения ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 55 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и двое детей. Олег Носанчук – помощник командира отряда филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 53 года, на службе с 1994 года. У него остались жена и двое дочерей.

– помощник командира отряда филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 53 года, на службе с 1994 года. У него остались жена и двое дочерей. Евгений Земцев – респираторщик ОперВГСП филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 44 года, на службе с 2015 года. У него остались жена и сын.

– респираторщик ОперВГСП филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 44 года, на службе с 2015 года. У него остались жена и сын. Андрей Назаров – респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 56 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и дочь.

– респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 56 лет, на службе с 2011 года. У него остались жена и дочь. Александр Аникин – респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 33 года, на службе с 2017 года, холост, остался сын.

– респираторщик ВГСВ №3 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 33 года, на службе с 2017 года, холост, остался сын. Александр Заковряшин – помощник командира взвода (МБЭР) ВГСВ №2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ", 51 год, на службе с 2011 года. У него остались жена и сын.

"Горноспасатели, как и шахтёры, выполняли свой долг до конца. Мы безмерно скорбим по погибшим горнякам и спасателям. Это огромная трагедия для всей страны и для МЧС России", – сказал врио министра МЧС России Александр Чуприян. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 25 ноября в момент аварии в шахте "Листвяжная" находилось 285 горняков. Сегодня утром сообщалось, что происшествие унесло жизни шести горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что один из считавшихся погибшим шахтёров найден живым.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших. К нему присоединился премьер-министр Михаил Мишустин: "Глубоко потрясён случившимся. Это – большое горе для людей, для региона, для всех нас".

Траур по погибшим на шахте продлится три дня – 26, 27 и 28 ноября.

Добавим, по данным СК России, в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности (по ч. 3 ст. 293 УК РФ) сотрудников Беловского территориального отдела Ростехнадзора.