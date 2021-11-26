Евгений Куйвашев выразил соболезнования из-за трагедии в Кузбассе

Евгений Куйвашев заявил о готовности оказать всю необходимую помощь. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. По последним данным, известно о 51 жертве аварии.

Официальная телеграмма от главы Среднего Урала направлена в адрес губернатора Кемеровской области – Кузбасса Сергея Цевилёва, сообщает свердловский департамент информполитики.

"Выражаю самое искреннее и глубокое соболезнование родным и близким горняков и горноспасателей, погибших на шахте "Листвяжная". Эта страшная трагедия стала общим горем для всей России", – говорится в телеграмме. В ней Евгений Куйвашев также заявил о готовности оказать всю необходимую помощь.

Напомним, 25 ноября в момент аварии в шахте "Листвяжная" находилось 285 горняков. Сегодня утром сообщалось, что происшествие унесло жизни шести горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что один из считавшихся погибшим спасателей – 51-летний помощник командира взвода (МБЭР) ВГСВ №2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ" Александр Заковряшин найден живым. Траур по погибшим на шахте продлится три дня – 26, 27 и 28 ноября.

Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших. К нему присоединился премьер-министр Михаил Мишустин: "Глубоко потрясён случившимся. Это – большое горе для людей, для региона, для всех нас".

Добавим, по информации кабмина, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании комиссии для содействия ликвидации последствий аварии на шахте "Листвяжная". Комиссию возглавил вице-премьер Александр Новак.

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