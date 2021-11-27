В Кировском районе Екатеринбурга ночью произошёл пожар на складе морепродуктов

На площади 20 квадратных метров горела готовая продукция и внутренняя обшивка помещения для хранения продуктов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Минувшей ночью в Екатеринбурге на ул. Комсомольская произошёл пожар на складе морепродуктов в промзоне. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 5:40.

По прибытию огнеборцы обнаружили, что на площади 20 квадратных метров горит готовая продукция и внутренняя обшивка помещения для хранения продуктов. Тушение огня было затруднено сильным задымлением внутри склада и сложной планировкой здания, отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Локализовать огонь удалось к 5:51, в 5:57 открытое горение было ликвидировано. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 6:53.

В тушении пожара были задействованы 32 человека личного состава и 14 единиц техники.