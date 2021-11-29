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29 ноября 2021, 07:07

В Екатеринбурге ночью сгорел фургон Opel Movano

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

Opel Movano сгорел полностью на площади 6 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 29 ноября тушили фургон Opel Movano. Инцидент произошёл на ул. 44-я Баритовая в Чкаловском районе.

Сообщение о возгорании автомобиля поступило в диспетчерскую в 2:20. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось потушить пожар в течение пяти минут. Однако фургон спасти не удалось. Opel Movano сгорел полностью на площади 6 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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