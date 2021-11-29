В Екатеринбурге ночью сгорел фургон Opel Movano

В Екатеринбурге в ночь на 29 ноября тушили фургон Opel Movano. Инцидент произошёл на ул. 44-я Баритовая в Чкаловском районе.
Сообщение о возгорании автомобиля поступило в диспетчерскую в 2:20. На место происшествия выезжали 10 спасателей на двух спецмашинах.
"Им удалось потушить пожар в течение пяти минут. Однако фургон спасти не удалось. Opel Movano сгорел полностью на площади 6 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Читайте также:
Два человека погибли при пожаре в Екатеринбурге.
Сюжет
Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.