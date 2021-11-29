Семьи погибших на шахте "Листвяжная" начали получать выплаты

На выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Шахта "Листвяжная" в Кузбассе начала производить выплаты семьям погибших при аварии, случившейся 25 ноября. Первые средства поступят на счета родственников уже сегодня.

Все семьи погибших получат единовременную выплату - по 2 млн рублей. Ещё по миллиону рублей выплатят каждому члену семьи. Всего на выплату взятых на себя обязательств собственники шахты направят более 300 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шахты.

Кроме того, по решению совладельцев шахты Михаила Федяева и Владимира Гридина будут погашены имеющиеся у семей кредиты, оплачено обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жилье или улучшены жилищные условия.

По данным пресс-службы администрации правительства Кузбасса, материальная помощь родственникам 46 погибших шахтёров и пяти горноспасателей вручается из областного бюджета. На данный момент её получили 29 семей.

"Сейчас со всеми родственниками погибших работают социальные службы для определения необходимого объёма помощи, не только материальной, но и по обучению детей, трудоустройству, решению жилищных и других вопросов. Во вторник мы встретимся со всеми родственниками погибших, затем я буду принимать всех индивидуально, чтобы дополнительно выслушать просьбы каждого, чем мы можем помочь", - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

28 ноября состоялись похороны троих горноспасателей, погибших на шахте "Листвяжная". В Осинниках простились с Андреем Назаровым, в Калтане - с Алексеем Рыловым и Александром Аникиным.

Напомним, 25 ноября в шахте "Листвяжная" на глубине 250 метров произошло задымление. В качестве предварительной причины ЧП назван выброс метана. В момент аварии в шахте находилось 285 горняков. Утром 26 ноября сообщалось, что происшествие унесло жизни шести горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что один из считавшихся погибшим спасателей – 51-летний помощник командира взвода (МБЭР) ВГСВ №2 филиала "Новокузнецкий ВГСО" ФГУП "ВГСЧ" Александр Заковряшин найден живым.

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