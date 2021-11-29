Кабмин выделил 80 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших на шахте "Листвяжная"

Ранее глава региона Сергей Цивилёв посетил пострадавших на шахте "Листвяжная". Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Правительством России принято решение поддержать всех пострадавших и семьи погибших при ЧП на шахте "Листвяжная". На эти цели выделено около 80 млн рублей.

В ходе оперативного совещания с вице-премьерами, председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что распоряжение о выделении средств уже подписано. Он отметил, что семьи погибших получат по миллиону рублей. Пострадавшие, которым был нанесён тяжкий и средний тяжести вред здоровью, ‒ по 400 тыс. рублей. В случае лёгкой степени повреждений ‒ по 200 тыс. рублей.

"Все средства должны быть незамедлительно доведены до людей. Важно избежать даже малейшей бюрократической волокиты", - отметил Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что материальную помощь людям, столкнувшимся с бедой, окажут власти Кузбасса, муниципалитеты и компания – владелец аварийной шахты. Также будут выплаты из Фонда соцстрахования.

По состоянию на 17:00 29 ноября в больницах находятся 83 человека, из них двое в тяжёлом состоянии. До конца дня будут выписаны около 40 человек, информирует пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Напомним, 25 ноября в шахте "Листвяжная" на глубине 250 метров произошло задымление. В качестве предварительной причины ЧП назван выброс метана. В момент аварии в шахте находилось 285 горняков. Утром 26 ноября сообщалось, что происшествие унесло жизни шести горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что один из считавшихся погибшим спасателей найден живым.

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