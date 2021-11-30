Точная сумма ущерба станет известна после завершения инвентаризации. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге ограбили отделение банка на пр. Космонавтов. Предварительный ущерб - несколько миллионов рублей.

Об этом "Областной газете" сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. По его словам, инцидент произошёл накануне. После сработки сигнализации на место выезжали сотрудники ЧОПа, с которыми у банка заключён договор. Однако взлома они не обнаружили и уехали, не проинформировав полицию.

Горелых также уточнил, что по приезде в филиал представители финансового учреждения не смогли попасть внутрь. Им пришлось вызвать мастера. Только после вскрытия двери выяснилось, что в банк проникли воры - внутри царил беспорядок.

"Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование", - добавил пресс-секретарь свердловского главка МВД. На месте работает полиция, предпринимается комплекс оперативных мер, направленных на раскрытие данного преступления. Точная сумма ущерба станет известна после завершения инвентаризации.

По ранее появившейся в Интернете информации, речь идёт об офисе ПАО "Промсвязьбанк".

Добавим, в этом месяце в Кировском районе Екатеринбурга произошло вооружённое нападение на офис банка. Злоумышленник произвёл несколько выстрелов.