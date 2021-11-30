В Нижнем Тагиле вагон съехал с рельсов на железнодорожном переезде

В Нижнем Тагиле на железнодорожном переезде вагон съехал с рельсов. Транспортная прокуратура организовала проверку.
Инцидент произошёл накануне вечером на путях необщего пользования, которые принадлежат АО "Уралвагонзавод". Вагон сошёл с рельсов и опрокинулся в районе танковой дороги на полигон. Пострадавших нет, ущерб природе не нанесён.
"Нижнетагильским транспортным прокурором организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Причины происшествия сейчас устанавливаются. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, а также тому, насколько железнодорожная инфраструктура соответствует требованиям законодательства.
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