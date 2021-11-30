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Общество / Происшествия
30 ноября 2021, 12:01

В Нижнем Тагиле вагон съехал с рельсов на железнодорожном переезде

Вагон на дороге

Сошедший вагон опрокинулся. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Нижнем Тагиле на железнодорожном переезде вагон съехал с рельсов. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Инцидент произошёл накануне вечером на путях необщего пользования, которые принадлежат АО "Уралвагонзавод". Вагон сошёл с рельсов и опрокинулся в районе танковой дороги на полигон. Пострадавших нет, ущерб природе не нанесён.

"Нижнетагильским транспортным прокурором организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Причины происшествия сейчас устанавливаются. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, а также тому, насколько железнодорожная инфраструктура соответствует требованиям законодательства.

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Областная газета Свердловской области

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