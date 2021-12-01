Темы дня

Общество / Происшествия
1 декабря 2021, 09:03

Из Кольцово задержали рейсы в Челябинск из-за ЧП с самолётом в Курчатово

Самолёт в Кольцово

Ожидается, что пассажиры вылетят по маршруту после 9:00. Фото: Галина Соловьёва

В Челябинске самолёт при заходе на посадку выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Аэропорт "Курчатово" временно закрыли. Из-за этого задержаны рейсы, в том числе из екатеринбургского аэропорта Кольцово.

По данным онлайн-табло, вовремя не смогли вылететь рейсы из Екатеринбурга в Челябинск авиакомпаний "Победа", "Россия", "Азимут", Red Wings и Rus Line. Задержаны самолёты, которые должны были отправиться в период с 4:20 до 7:00. Ожидается, что пассажиры вылетят по маршруту после 9:00. 

В связи с ЧП с самолётом транспортная прокуратура начала проверку. Известно, что инцидент произошёл в 2:32. Пострадавших нет. Воздушное судно уже отбуксировано на взлётно-посадочную полосу.

"При заходе на посадку произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы на расстоянии около 20-25 метров воздушного судна Bombardier, которое выполняло рейс сообщением Казань - Челябинск авиакомпании UVT Aero. На борту находились 32 пассажира, 1 их них несовершеннолетний и 3 члена экипажа. Судно видимых повреждений не получило. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов", - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: онлайн-табло Кольцово
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.12.2021, 09:25 / Общество
В Берёзовском из-за сноса здания перекроют улицу
01.12.2021, 09:03 / Общество
Из Кольцово задержали рейсы в Челябинск из-за ЧП с самолётом в Курчатово
01.12.2021, 08:13 / Общество
В Нижнем Тагиле 15 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам
01.12.2021, 07:53 / Общество
Срок действия ПЦР-тестов в России сокращают до 48 часов
01.12.2021, 07:37 / Общество
В Екатеринбурге ночью прошёл ледяной дождь