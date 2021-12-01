Из Кольцово задержали рейсы в Челябинск из-за ЧП с самолётом в Курчатово

Ожидается, что пассажиры вылетят по маршруту после 9:00. Фото: Галина Соловьёва

В Челябинске самолёт при заходе на посадку выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Аэропорт "Курчатово" временно закрыли. Из-за этого задержаны рейсы, в том числе из екатеринбургского аэропорта Кольцово.

По данным онлайн-табло, вовремя не смогли вылететь рейсы из Екатеринбурга в Челябинск авиакомпаний "Победа", "Россия", "Азимут", Red Wings и Rus Line. Задержаны самолёты, которые должны были отправиться в период с 4:20 до 7:00. Ожидается, что пассажиры вылетят по маршруту после 9:00.

В связи с ЧП с самолётом транспортная прокуратура начала проверку. Известно, что инцидент произошёл в 2:32. Пострадавших нет. Воздушное судно уже отбуксировано на взлётно-посадочную полосу.

"При заходе на посадку произошло выкатывание за край взлетно-посадочной полосы на расстоянии около 20-25 метров воздушного судна Bombardier, которое выполняло рейс сообщением Казань - Челябинск авиакомпании UVT Aero. На борту находились 32 пассажира, 1 их них несовершеннолетний и 3 члена экипажа. Судно видимых повреждений не получило. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства в сфере безопасности полетов", - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.