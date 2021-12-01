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Общество / Происшествия
1 декабря 2021, 09:41

На трассе Екатеринбург – Курган произошло ДТП с автобусом. Есть погибший

ДТП с автобусом

Водитель и 25 пассажиров рейсового автобуса № 999 "Курган-Екатеринбург", не пострадали. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня ночью на 36 км федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло ДТП с автобусом. Известно об одном погибшем.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi, направляясь в сторону Кургана, выехал на встречку. Далее иномарка врезалась в автобус Golden Dragon под управлением водителя 1987 года рождения.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой. Водитель и 25 пассажиров рейсового автобуса № 999 "Курган-Екатеринбург", не пострадали. 

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, "опознать водителя из-за полученных травм и найти документы удостоверяющие личность не представилась возможным". Предполагается, что за рулём был житель 1998 года рождения Екатеринбурга. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Областная газета Свердловской области

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