В девятиэтажном доме Екатеринбурга взорвался баллон переносной коптильни

В ходе разведки было установлено, что произошёл хлопок баллона переносной коптильни, без последующего горения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Хлопок произошёл на втором этаже девятиэтажного дома на Амундсена, 73 в Екатеринбурге. В результате вылетела оконная рама на балконе, пострадавших нет.

На место происшествия накануне вечером выезжали 12 спасателей на трёх спецмашинах. Они осмотрели здание и успокоили жильцов дома.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут. В ходе разведки было установлено, что произошёл хлопок баллона переносной коптильни, без последующего горения. Нарушения несущих конструкций здания нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.