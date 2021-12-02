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2 декабря 2021, 05:44

В девятиэтажном доме Екатеринбурга взорвался баллон переносной коптильни

Пожарная машина на месте пожара

В ходе разведки было установлено, что произошёл хлопок баллона переносной коптильни, без последующего горения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Хлопок произошёл на втором этаже девятиэтажного дома на Амундсена, 73 в Екатеринбурге. В результате вылетела оконная рама на балконе, пострадавших нет.

На место происшествия накануне вечером выезжали 12 спасателей на трёх спецмашинах. Они осмотрели здание и успокоили жильцов дома.

"Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 5 минут. В ходе разведки было установлено, что произошёл хлопок баллона переносной коптильни, без последующего горения. Нарушения несущих конструкций здания нет", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Областная газета Свердловской области

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