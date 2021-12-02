Генпрокурор РФ поручил проверить угледобывающие шахты в 10 регионах, включая один уральский

Игорь Краснов отметил, что помимо уголовных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная" также было возбуждено 25 административных дел. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл 2 декабря совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, где также обсуждалась трагедия в шахте "Листвяжная". Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить соблюдение мер безопасности в угледобывающих шахтах 10 регионов России, включая Челябинскую область.

Проверки пройдут в Челябинской, Самарской, Сахалинской, Ростовской областях, Якутии, Коми, Тыве, на Чукотке, а также в Хабаровском и Приморском краях. Также сейчас прокуроры проверяют 43 шахты и 68 разрезов на Кузбассе, сообщает ТАСС.

Игорь Краснов отметил, что помимо уголовных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная" также было возбуждено 25 административных дел. По каждому из них прокуратура будет добиваться справедливого решения, добавил он.

"Поставлена задача, чтобы проводимые проверки не парализовали работу предприятий, а выявленные нарушения, по возможности, максимально быстро устранялись", - подчеркнул Игорь Краснов.

В ходе совещания с Президентом России генпрокурор рассказал, что по результатам уже проведённых проверок, нарушения фиксируются повсеместно. Речь идёт об эксплуатации неисправных систем пылеподавления и аэрогазового контроля, об отсутствии или нерегулярности замеров уровня метана, а также об отсутствии у рабочих средств индивидуальной защиты и пожаротушения.

Напомним, 25 ноября в шахте "Листвяжная" на глубине 250 метров произошло задымление. В качестве предварительной причины ЧП назван выброс метана. В момент аварии в шахте находилось 285 горняков. Утром 26 ноября сообщалось, что происшествие унесло жизни шести горноспасателей и 46 шахтёров. Однако позже стало известно, что один из считавшихся погибшим спасателей найден живым.

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