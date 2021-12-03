В Свердловской области прокуратура организовала проверку после гибели ребёнка от удара током

Отец не проконтролировал, во что играла дочь в своей комнате. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области от удара током погиб ребёнок. Сухоложская городская прокуратура организовала проверку.

Инцидент произошёл около 21 часа 1 декабря. Девочка 2016 года рождения находилась дома в своей комнате. Она разобрала розетку и взялась руками за оголённые провода. В результате она получила удар током и скончалась на месте. Во время происшествия отец девочки находился дома, а мама - на работе.

Сухоложская городская прокуратура организовала проверку. Она выясняет обстоятельства произошедшего. По результатам судебно-медицинской экспертизы установят точную причину смерти, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки взято прокуратурой на контроль.