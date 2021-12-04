В Полевском ночью 15 человек эвакуировались из пятиэтажки из-за пожара

Этой ночью в Свердловской области произошло несколько пожаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Полевском в ночь на 4 декабря пожар произошёл в пятиэтажном доме на ул. 2-й микрорайон. Самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 15 человек, в том числе пять детей. Пострадавших нет.

Пожар произошёл около 3:00. На место происшествия выезжали 7 спасателей на трёх спецмашинах, однако огонь был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

"Установлено, что на площади одного кв. м горели стена и электрощиток на третьем этаже пятиэтажного муниципального жилого дома", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве также сообщили, что этой ночью крупный пожар произошёл в д. Верхняя Полдневая Богдановичского ГО. Там на ул. Кунавина на площади 520 кв. м сгорели надворные постройки. Из дма было эвакуировано два человека.

В Нижнем Тагиле горели садовый дом и надворные постройки в коллективном саду на ул. Зелёная, а в Камышловском ГО на ст. Аксариха полыхал вагончик.