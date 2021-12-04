Горный удар произошёл на севере Свердловской области

Горный удар произошёл в ночь на 4 декабря на севере Свердловской области. Подземные толчки ощутили жители Североуральского ГО.
Сейсмическая активность, по словам свердловчан, началась после полуночи. В МЧС уже сообщили, что это было связано с горным ударом в шахте в Североуральском ГО.
"Горный удар" произошёл на шахте "Черёмуховская-Глубокая". Пострадавших нет, шахта работает в обычном режиме. Выезд сотрудников МЧС на место не потребовался", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Горный удар – интенсивное разрушение массива руды или породы, сопровождающееся выбросом в выработанное пространство разрушенной горной массы с образованием ударной воздушной волны и проявлением сейсмического эффекта.
Комментарии пользователей соцсетей этой ночью:
"Тряхануло на Черёмухово, ул. Калинина. Тарелки вылетели!!! Кошак на дыбы встал. Время пересменки, дай бог чтобы всё было без последствий", - написала в одном из местных пабликов после полуночи Юлия.
"Удар мощный. Всё ходуном, свет моргал, дети перепугались. Обычно слабже и более короткие горные удары, а тут прямо капитально", - ответила в комментариях к посту Галина.
"В городе тоже тряхнуло, нормальненько", - отметила Наталья.
Напомним, что в 2018 году заметное землетрясение происходило в Челябинской области. Оно началось вблизи Катав-Ивановска. Подземные толчки ощутили даже жители Екатеринбурга.
Читайте также:
Уральцам рассказали, как себя вести во время и после землетрясения.
На какие землетрясения рассчитаны уральские высотки.