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4 декабря 2021, 09:35

Горный удар произошёл на севере Свердловской области

Шахта в Североуральском ГО

В МЧС сообщили, что шахта на севере региона сейчас работает в обычном режме. Фото: Алексей Кунилов

Горный удар произошёл в ночь на 4 декабря на севере Свердловской области. Подземные толчки ощутили жители Североуральского ГО.

Сейсмическая активность, по словам свердловчан, началась после полуночи. В МЧС уже сообщили, что это было связано с горным ударом в шахте в Североуральском ГО.

"Горный удар" произошёл на шахте "Черёмуховская-Глубокая". Пострадавших нет, шахта работает в обычном режиме. Выезд сотрудников МЧС на место не потребовался", - рассказали "Областной газете" в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Горный удар – интенсивное разрушение массива руды или породы, сопровождающееся выбросом в выработанное пространство разрушенной горной массы с образованием ударной воздушной волны и проявлением сейсмического эффекта.

Комментарии пользователей соцсетей этой ночью:

"Тряхануло на Черёмухово, ул. Калинина. Тарелки вылетели!!! Кошак на дыбы встал. Время пересменки, дай бог чтобы всё было без последствий", - написала в одном из местных пабликов после полуночи Юлия.

"Удар мощный. Всё ходуном, свет моргал, дети перепугались. Обычно слабже и более короткие горные удары, а тут прямо капитально", - ответила в комментариях к посту Галина.

"В городе тоже тряхнуло, нормальненько", - отметила Наталья.

Напомним, что в 2018 году заметное землетрясение происходило в Челябинской области. Оно началось вблизи Катав-Ивановска. Подземные толчки ощутили даже жители Екатеринбурга.

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Областная газета Свердловской области

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