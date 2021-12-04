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4 декабря 2021, 17:40

В Нижнем Тагиле зафиксировали новый случай вандализма

Статуя пионера с горном

Статую горниста в обновлённом Пионерском парке портят уже не первый раз. Фото: мэрия Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле вандалы на этой неделе повредили статую пионера в Пионерском сквере. Горн, который сломали хулиганы, находится на высоте более трёх метров от земли.

В сквер пришлось вызвать реставратора монументальной скульптуры Нижнетагильского музея изобразительных искусств Владимира Бекетова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

"Повреждён фрагмент горна. Причём тот же самый, что и в прошлом году. Это тонкий элемент, который проще всего сломать. Изваяние установлено на довольно высоком постаменте, а горн в руках у пионера находится на высоте более трёх метров от земли. Чтобы дотянуться до него, вандалам нужно было приложить немало усилий. В целом монумент остался в порядке. Отреставрировал, возвратил фрагмент на место, подкрасил поверхность. Сейчас пионер как новенький, вновь радует посетителей парка», - рассказал реставратор.

В ноябре мэрия Нижнего Тагила сообщала о другом случае вандализма - хулиганы испортили обновлённую за полмиллиарда набережную. На этой неделе в зоне отдыха "Пихтовые горы" рабочие привели в порядок также недавно повреждённый арт-объект "Лисица". Мэр города призвал тагильчан беречь обустроенные территории.

"Каждый год в Нижнем Тагиле появляются новые скверы и обновлённые парки. Выделяется серьёзное финансирование, чтобы приобрести малые архитектурные формы, украсить общественные территории оригинальными скульптурами, сделать городские пространства интересными, комфортными, приятным для прогулок. Призываю тагильчан беречь и сохранять то, что для них построено, подавать пример ответственного, культурного поведения своим детям", - обратился к горожанам глава города Владислав Пинаев.

Известно, что ремонтом объектов, не являющихся культурными объектами, занимаются подрядные организации. Средства на это идут из городского бюджета.

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Областная газета Свердловской области

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