На Урале началась проверка после горного удара на шахте "Черёмуховская-Глубокая"

После горного удара на шахте также создана спецкомиссия. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области после горного удара на шахте "Черёмуховская-Глубокая" прокуратура начала проверку. Установлено, что удар произошёл на северном фланге горизонта - 980 метров.

Прокуратура Североуральска проверит соблюдение требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.

"Работники шахты были выведены с участка, следующая смена не была допущена до работ. Прокуратура организовала проверку, к её проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов.В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований техники безопасности при производстве горных работ, а также требований охраны труда. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Горный удар произошёл 3 декабря в 23:45. "Областная газета" ранее писала, что подземные толчки жители на севере региона ощущали около и после полуночи. О том, что это был горный удар, сообщили в МЧС. Пострадавших нет, поэтому выезд спасателей на место не потребовался.

Официальный представитель компании "Русал" по УрФО Елена Воронова сообщила РИА Новостям, что после горного удара на шахте создана спецкомиссия. Сейчас она работает на северном фланге горизонта - 980 метров. Добычные и проходческие работы ведутся в штатном режиме.

Напомним, что шахта "Черёмуховская — Глубокая" принадлежит ОАО "Североуральский бокситовый рудник", входящему в "Русал". Её глубина составляет более 1,5 тысячи метров.