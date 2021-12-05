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Общество / Происшествия
5 декабря 2021, 09:19

В Екатеринбурге с начала года произошло 44 ДТП с пешеходами

женщина переходит дорогу в неправильном месте

Чаще всего причиной ДТП становятся именно пешеходы. Фото: Галина Соловьёва

С начала 2021 года в Екатеринбурге произошло 44 ДТП с пешеходами. Именно они являются виновниками аварий чаще всего. 

В ДТП погибли 2 человека, ещё 42 получили травмы различной степени тяжести. Большая часть аварий - 28 ДТП - произошли по вине пешеходов. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

"Последнее ДТП, в котором погиб пешеход, произошло 2 декабря на 20 км. Сибирского тракта. Водитель автомобиля Chevrolet Cruze допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 73-летний мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным на 19 ноября, с начала года в Свердловской области в ДТП погибли 320 человек. В авариях, которые произошли из-за плохой уборки дорог, умерли 37 человек.

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Областная газета Свердловской области

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