В Нижнем Тагиле из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 12 человек

С помощью спасательных средств из дома эвакуировали двух человек. Фото: Галина Соловьёва

В Нижнем Тагиле произошёл пожар в жилом пятиэтажном доме на ул. Калинина. Из здания эвакуировали 12 человек.

Сигнал о пожаре поступил накануне вечером. Возгорание произошло в доме на ул. Калинина в Нижнем Тагиле. Огонь повредил домашнее имущество на площади 15 кв.м. в квартире на 1-ом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 10 человек, спасено с помощью спасательных устройств 2 человека. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава", - говорится в сообщении ведомства.

Огнеборцы справились с пожаром за три минуты.

Напомним, в Полевском в ночь на 4 декабря пожар произошёл в пятиэтажном доме на ул. 2-й микрорайон. Самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 15 человек, в том числе пять детей. Пострадавших не было.