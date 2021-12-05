Самолёт-разведчик НАТО пересёк трассы гражданских самолётов над Чёрным морем

Военный самолёт НАТО пересёк маршрут судна "Аэрофлота"Фото: пресс-служба компании "Аэрофлот"

Маршруты гражданских воздушных судов над открытыми водами Черного моря пересёк самолёт-разведчик НАТО CL-600. Экипаж военного самолёта игнорировал неоднократные запросы органов обслуживания воздушного движения.

Инцидент произошёл утром 3 декабря. Самолёт-разведчик НАТО CL-600 выполнял полёт над открытыми водами Чёрного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения.

Военное судно интенсивно снижалось с высоты 11 000 м до 9 200 м и пересекал установленные для гражданских самолётов маршрут обслуживания воздушного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации

"Увеличившаяся интенсивность полётов самолётов НАТО у границ РФ, в том числе над Чёрным морем, создает риски возникновения опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов", - отметили в Росавиации.

Авиационные власти России намерены направить протест по дипломатическим каналам. Самолёт-разведчик НАТО пересёк, в том числе и маршрут гражданского самолёта "Аэрофлота", выполняющий рейс "Тель-Авив - Москва".