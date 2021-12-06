В центре Екатеринбурга загорелся пассажирский автобус

С огнём справились быстро. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус. Пожар произошёл на перекрёстке улиц 8 Марта и Большакова.

Сообщение о возгорании поступило в 14:23, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Пассажиров в транспорте не было, а водитель успел эвакуироваться.

"На площади 4 кв.м повреждён моторный отсек автобуса "МАЗ". В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3 минут", - рассказали в ведомстве.

Напомним, зелёные городские автобусы загораются не в первый раз. Подобный инцидент произошёл в ноябре 2019 года.