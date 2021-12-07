В Екатеринбурге электропоезд сбил работника вокзала

Машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург- Дружинино допустил наезд на работника вокзала. Фото: Александр Зайцев.

Сегодня утром на девятом пути станции Екатеринбург-Пассажирский электропоезд сбил работницу железнодорожного вокзала. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

Сотрудниками Свердловской транспортной прокуратуры устанавливаются обстоятельства происшедшего. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

"07 декабря 2021 года в 08:27 на 9-м пути станции Екатеринбург-Пассажирский машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург - Дружинино, допустил наезд на работника вокзала", - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

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