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7 декабря 2021, 11:18

В Екатеринбурге электропоезд сбил работника вокзала

поезд

Машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург- Дружинино допустил наезд на работника вокзала. Фото: Александр Зайцев.

Сегодня утром на девятом пути станции Екатеринбург-Пассажирский электропоезд сбил работницу железнодорожного вокзала. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

Сотрудниками Свердловской транспортной прокуратуры устанавливаются обстоятельства происшедшего. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

"07 декабря 2021 года в 08:27 на 9-м пути станции Екатеринбург-Пассажирский машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург - Дружинино, допустил наезд на работника вокзала", - говорится в сообщении Уральской транспортной прокуратуры.

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Областная газета Свердловской области

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