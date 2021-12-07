На юго-западе Москвы мужчина устроил стрельбу в МФЦ

В результате происшествия от полученных повреждений два человека погибли на месте. Фото: Алексей Кунилов.

Вечером, 7 декабря, неизвестный устроил стрельбу в МФЦ на юго-западе Москвы, убив двух человек. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по двум статьям.

Как сообщается на сайте СКР, 45-летний мужчина зашёл в помещение госорганизации и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. Два человека от полученных повреждений погибли на месте. По информации в СМИ, жертвами стали сотрудник и посетитель МФЦ. Ещё несколько человек, включая несовершеннолетнюю девочку, были ранены. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщает ТАСС, стрелок был задержан сотрудником подразделения по вопросам миграции. Преступник был в неадекватном состоянии. Мужчине назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Сейчас следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства происшествия, изучают место преступления и опрашивают свидетелей.