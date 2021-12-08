В свердловском посёлке пожар в пятиэтажке выгнал на улицу 52 человека

Огонь распространился на две квартиры. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В жилой пятиэтажке в посёлке Цементный Невьянского городского округа произошёл пожар. Огонь выгнал на улицу более 50 человек.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 14:02 8 декабря. Пожар произошёл в пятиэтажном доме по адресу п. Цементный, ул. Ленина, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В 5-этажном многоквартирном доме на 4-м этаже произошёл пожар в квартире на площади 60 кв.м. Огнём повреждены две квартиры на 4-м этаже и одна квартира на 5-м этаже", - говорится в сообщении ведомства.

Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, из них - 10 детей. С помощью спасустройств огнеборцы спасли двух человек.

В тушении пожара участвовали 13 человек, 5 единиц техники.

Напомним, в Полевском в ночь на 4 декабря пожар произошёл в пятиэтажном доме на ул. 2-й Микрорайон. Самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 15 человек, в том числе пять детей. Пострадавших не было