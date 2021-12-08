В Каменске-Уральском из окна школы выпала ученица седьмого класса

Во время перемены учащаяся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» выпала из окна класса. Фото: Павел Ворожцов.

В Каменске-Уральском с окна третьего этажа школы №51 выпала ученица седьмого класса. Сейчас девочка находится на стационарном лечении.

Школьнице поставлен предварительный диагноз - сотрясение головного мозга, угрозы жизни нет. Инцидентом, который произошёл накануне, уже заинтересовалась городская прокуратура.

"По предварительной информации, накануне, 7 декабря, во время перемены учащаяся 7 класса МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 51" выпала из окна класса, расположенного на 3 этаже, получив травму головы", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе надзорных мероприятий планируется установить обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры.