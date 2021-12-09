В Нижнем Тагиле ночью сгорела "Газель"

В Нижнем Тагиле в ночь на 9 декабря полыхала "Газель". Инцидент произошёл на ул. Солнечная.
На место происшествия после 3:00 выезжали пять спасателей на двух спецмашинах.
"Им удалось потушить пожар в течение двух минут. Однако "Газель" спасати не удалось. Она сгорела полностью на площади 10 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
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