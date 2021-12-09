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9 декабря 2021, 07:57

В Нижнем Тагиле ночью сгорела "Газель"

Спасатели тушат загоревшуюся "Газель"

"Газель" сгорела полностью на площади 10 кв. м. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ночь на 9 декабря полыхала "Газель". Инцидент произошёл на ул. Солнечная.

На место происшествия после 3:00 выезжали пять спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось потушить пожар в течение двух минут. Однако "Газель" спасати не удалось. Она сгорела полностью на площади 10 кв. м", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

Областная газета Свердловской области

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