В Екатеринбурге произошёл пожар на стройплощадке деревни Универсиады-2023

На стройплощадке Деревни Универсиады проводится служебное расследование. Фото: Алексей Кунилов

В МЧС сообщили о возгорании в общежитии в деревне Универсиады-2023. Огонь был потушен очевидцами первичными средствами до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре на ул. Александровский бульвар поступило в диспетчерскую в 9:47. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание поризошло в цокольном этаже здания общежития. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-центре Группы Синара. Там уточнили, что горел мусорный контейнер, находящийся рядом со зданием общежития №4.

"Возгорание потушено работниками подрядной организации до прибытия пожарных подразделений. Будет проведено служебное расследование обстоятельств происшествия", - рассказали в пресс-центре Группы Синара.

Напомним, что Всемирная летняя Универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.

Читайте также:

Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев обсудили подготовку Екатеринбурга к Универсиаде.