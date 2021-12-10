Казанскому стрелку предъявлено окончательное обвинение

Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Фото: YouTube-канал "Россия 1".

Ильназу Галявиеву, напавшему 11 мая на казанскую гимназию №175, предъявлено окончательное обвинение. В ближайшее время начнётся процедура ознакомления с материалами уголовного дела.

По данным СК России, на основании собранных доказательств стрелку предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённые общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

"Согласно материалам уголовного дела причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник признан вменяемым и подлежит уголовной ответственности. Вину Галявиев признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Скоро начнётся процедура ознакомления с материалами дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката.

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 в Казани. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 граждан. В этот же день Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность школ в Свердловской области. Власти Республики Татарстан объявили 12 мая днём траура.

После теракта в Казани в России прошли масштабные проверки безопасности в школах, а Президент РФ Владимир Путин потребовал ужесточить закон "Об оружии". В ноябре ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу в Казани.

Читайте также:

В Минобрнауки РФ рассказали, как вести себя при нападении на образовательное учреждение.