Во время пожара в Шувакише погиб 4-летний ребёнок

Дом загорелся из-за игры со спичками. Фото: Галина Соловьёва

В посёлке Шувакиш загорелся дом из пеноблоков. Во время тушения пожара, под кроватью нашли погибшего ребёнка.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, днём 10 декабря 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела ребёнка в ходе тушения пожара в доме по улице Соколиная в посёлке Шувакиш в Екатеринбурге. Следственный комитет устанавливает точную причину смерти мальчика.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга организовала проверку организовала. Они установят обстоятельства случившегося

"Предположительно, во время игры со спичками, в доме возник пожар, в результате которого несовершеннолетний погиб. Ребенок спрятался под кроватью, там его тело и было обнаружено. Отец и мать находились на работе. Семья в органах системы профилактики на учете не состоит", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура выясняет обстоятельства случившегося. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетнего.

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