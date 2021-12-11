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Общество / Происшествия
11 декабря 2021, 11:57

В Екатеринбурге из-за пожара в лифте эвакуировались 80 жителей многоэтажки

Сотрудник МЧС

В доме на 13-м этаже загорелся лифт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Вечером 10 декабря на ул. Родонитовая в Екатеринбурге произошёл пожар в 26-этажном жилом доме. До прибытия пожарных на место происшествия из здания эвакуировались 80 человек, включая 20 детей. 

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 22:12 - в доме на 13-м этаже загорелся лифт. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

В тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. Огонь был ликвидирован в течение трёх минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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