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Общество / Происшествия
11 декабря 2021, 22:30

В Екатеринбурге из-за аварии на сетях без света остались более 20 домов

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Работы стартовали в шестом часу и должны были уже завершиться. Фото: Нина Георгиева.

Сегодня вечером в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга было зафиксировано нарушение электроснабжения. Без света остались жители более 20 домов.

По данным пресс-службы "Россети Урал" - "Екатеринбург", в зону отключения попали потребители микрорайонов Уралмаш (квадрат улиц Ильича - Индустрии - Восстания - Победы - пр. Космонавтов) и Эльмаш (на пересечении улиц Краснофлотцев-Шефская). Причиной нарушения электроснабжения стало повреждение кабельной линии 10 кВ.

На место были направлены три бригады. Работы стартовали в шестом часу и должны были уже завершиться.

Кроме того, по распространенной в Интернете информации, в зоне отключения также оказался ТРЦ "Омега" (пр. Космонавтов, 41).

Областная газета Свердловской области

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