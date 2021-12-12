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Общество / Происшествия
12 декабря 2021, 15:25

Глава СКР поручил доложить об обстоятельствах смены курса самолётом Екатеринбург – Сочи

самолёт

Инцидент произошёл над Чёрным морем. Фото: Нина Георгиева.

Из-за неопознанного воздушного судна самолёт, выполнявший рейс Екатеринбург – Сочи, вынужденно сменил курс. На борту находилось 160 человек.

Доложить об обстоятельствах нештатной ситуации председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах писал, что инцидент произошёл над Чёрным морем. На посадку в Сочи заходили сразу два пассажирских рейса. Они оба сели благополучно.

Областная газета Свердловской области

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