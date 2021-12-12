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12 декабря 2021, 18:20

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо в США

Владимир Путин

Владимир Путин выразил надежду на скорейшее преодоление последствий разгула стихии в США. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Соединённых Штатов Америки Джозефу Байдену в связи трагическими последствиями торнадо. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия. Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии", - говорится в обращении.

Ранее глава США заявил: "Это, вероятно, крупнейшее торнадо в нашей истории". Он также сообщил, что пообщался с губернаторами пострадавших штатов - Арканзаса, Иллинойса, Миссури Теннесси и Кентукки. В последнем объявлен режим ЧС, говорится на сайте Белого дома.

Также известно, что Джо Байден поручил развернуть на охваченных стихией территориях чрезвычайные и спасательные службы, наладить поставки необходимых товаров. Предполагается, что в Кентукки количество жертв превышает 100 человек.

Добавим, недавние торнадо унесли жизни более 80 человек. Почти 90% всех жертв - жители Кентукки.

Областная газета Свердловской области

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