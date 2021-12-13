В Екатеринбурге и Каменске-Уральском ночью горели пятиэтажки

Установлено, что горело домашнее имущество в квартире на четвёртом этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 13 декабря пожар произошёл в пятиэтажном доме на ул. Восточная. До прибытия спасателей эвакуировались 10 жильцов, ещё пять человек были выведены звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Установлено, что горело домашнее имущество в квартире на четвёртом этаже. О пострадавших не сообщается.

"Сообщение о возгорании в квартире поступило в диспетчерскую в 3:06. На место происшествия выезжали 16 спасателей на четырёх спецмашинах. В 3:27 открытое горение было ликвидировано, в 5:06 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, что этой же ночью горел пятиэтажный дом в Каменске-Уральском на ул. Лермонтова. Пожар произошёл так же в квартире на четвёртом этаже. На площади 5 кв. м там сгорели домашние вещи и мусор. Из горящего помещения был спасён один человек. Ещё четыре жильца, в том числе ребёнок эвакуированы пожарно-спасательными подразделениями. О пострадавших не сообщается. Инцидент в Каменске-Уральском произошёл под утро, после 5:00.