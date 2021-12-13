В результате взрыва в подмосковном монастыре пострадали люди

В результате взрыва травмы получили семь человек. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня утром вблизи Введенского женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв. Есть пострадавшие.

Предварительно установлено, что неизвестный подорвал самодельную взрывчатку рядом с монастырём, передаёт РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК Ольгу Врадий.

Сперва сообщалось о двух пострадавших - мужчине (госпитализирован) и 15-летнем подростке. Однако позже стало известно, что травмы получили семь человек, включая нападавшего.

На место инцидента выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и и.о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.