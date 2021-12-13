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13 декабря 2021, 12:00

В результате взрыва в подмосковном монастыре пострадали люди

храм

В результате взрыва травмы получили семь человек. Фото: Владимир Мартьянов.

Сегодня утром вблизи Введенского женского монастыря в Серпухове прогремел взрыв. Есть пострадавшие.

Предварительно установлено, что неизвестный подорвал самодельную взрывчатку рядом с монастырём, передаёт РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК Ольгу Врадий.

Сперва сообщалось о двух пострадавших - мужчине (госпитализирован) и 15-летнем подростке. Однако позже стало известно, что травмы получили семь человек, включая нападавшего.

На место инцидента выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и и.о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

Областная газета Свердловской области

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