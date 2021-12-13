Взрыв в православной гимназии Серпухова устроил её 18-летний выпускник

Прибывшими сотрудниками полиции педагогический состав и учащиеся эвакуированы. Фото: Алексей Кунилов.

ГУ МВД России по Московской области опубликовало официальную информацию об инциденте рядом с монастырём в Серпухове. Сегодня утром там прогремел взрыв.

По данным министерства, "в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова вошёл 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвёл самоподрыв". Предварительно пострадал он сам и 15-летний подросток.

Также отмечается, что педагогический состав и учащиеся были эвакуированы. Вызвана скорая помощь. Уточняется, что информация о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее в Интернете появились данные, что всего травмы получили семь человек. На место инцидента выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и и.о. Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.